"Огромная потеря для родных и Украины" - Стефанчук о гибели руководства МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал гибель в Броварах руководства МВД, в частности министра внутренних дел Дениса Монастырского, отметив, что это ужасная трагедия и огромная потеря для родных и Украины, передает УНН.
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«В это невозможно поверить… Ужасная трагедия. Огромная потеря. Потеря для родных и Украины. Личная потеря… Денис Монастырский… Друг… Это несправедливо», - написал Стефанчук.
Невозможно поверить...
Ужасная трагедия.
Огромная потеря.
Потеря для семьи и Украины.
Личная потеря... Денис Монастырский…
Мой друг... Это несправедливо
Мои искренние соболезнования семье pic.twitter.com/dgCkPnjaOX
Дополнение
Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.