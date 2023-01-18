"Огромная потеря для родных и Украины" - Стефанчук о гибели руководства МВД

Цитата

«В это невозможно поверить… Ужасная трагедия. Огромная потеря. Потеря для родных и Украины. Личная потеря… Денис Монастырский… Друг… Это несправедливо», - написал Стефанчук.

Невозможно поверить...



Ужасная трагедия.

Огромная потеря.

Потеря для семьи и Украины.

Личная потеря... Денис Монастырский…

Мой друг... Это несправедливо





Мои искренние соболезнования семье pic.twitter.com/dgCkPnjaOX

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.