"Величезна втрата для рідних та України" - Стефанчук про загибель керівництва МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував загибель в Броварах керівництва МВС, зокрема міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, зазначивши, що це жахлива трагедія та величезна втрата для рідних та України, передає УНН.
Цитата
«У це неможливо повірити…Жахлива трагедія. Величезна втрата. Втрата для рідних та України. Особиста втрата… Денис Монастирський… Друже… Це несправедливо», - написав Стефанчук.
It is impossible to believe...
A terrible tragedy.
A huge loss.
A loss for the family and Ukraine.
A personal loss... Denys Monastyrskyi…
My friend... It's not fair.
My sincere condolences to the family. pic.twitter.com/dgCkPnjaOX
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.