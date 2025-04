"Величезна втрата для рідних та України" - Стефанчук про загибель керівництва МВС

Цитата

«У це неможливо повірити…Жахлива трагедія. Величезна втрата. Втрата для рідних та України. Особиста втрата… Денис Монастирський… Друже… Це несправедливо», - написав Стефанчук.

It is impossible to believe...

A terrible tragedy.

A huge loss.

A loss for the family and Ukraine.

A personal loss... Denys Monastyrskyi…

My friend... It's not fair.



My sincere condolences to the family. pic.twitter.com/dgCkPnjaOX

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) January 18, 2023

Доповнення

Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.