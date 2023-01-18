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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 12270 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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"Величезна втрата для рідних та України" - Стефанчук про загибель керівництва МВС

Київ • УНН

 • 499540 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував загибель в Броварах керівництва МВС, зокрема міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, зазначивши, що це жахлива трагедія та величезна втрата для рідних та України, передає УНН.

"Величезна втрата для рідних та України" - Стефанчук про загибель керівництва МВС

Цитата

«У це неможливо повірити…Жахлива трагедія. Величезна втрата. Втрата для рідних та України. Особиста втрата… Денис Монастирський… Друже… Це несправедливо», - написав Стефанчук.

It is impossible to believe...
A terrible tragedy.
A huge loss.
A loss for the family and Ukraine.
A personal loss... Denys Monastyrskyi…
My friend... It's not fair.

My sincere condolences to the family. pic.twitter.com/dgCkPnjaOX

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) January 18, 2023

Доповнення

Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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