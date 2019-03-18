Вечерний Киев сковали пробки

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80164 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 179028 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143390 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207558 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252926 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213451 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246336 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208275 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488014 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241362 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15362 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14813 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13852 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13189 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265210 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241470 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326945 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488014 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579526 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33038 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207558 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79440 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75928 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81460 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Вечерний Киев сковали пробки

Киев • УНН

 • 16725 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На дорогах Киева сегодня вечером наблюдается затруднение движения, а в центре столицы - максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Вечерний Киев сковали пробки

В частности, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Владимирскую, Саксаганского. На улице Вадима Гетьмана произошло сразу несколько ДТП.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на улицах Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дегтяревской, Борщаговской.

Также максимальный уровень пробок наблюдается на улице Васильковской, Голосеевском проспекте, бульварах Дружбы народов и Леси Украинский, улицах Антоновича, Николая Гринченко, Институтской, Набережном шоссе.

Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Коцюбинского, Михайловской, Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на улицах Соборной и Киевской.
По данным сервиса, пока для проезда перекрыты Днепровский спуск, Петровская аллея, улица Николая Лысенко.

На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспектах Генерала Ватутина, Броварском и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Раисы Окипной, Харьковском шоссе.

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном и мосту Метро наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Патона и Дарницкого моста можно проехать свободно.

Напомним, в Сумах водитель с признаками наркотического опьянения управлял маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.04
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,578.25