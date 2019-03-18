Вечерний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На дорогах Киева сегодня вечером наблюдается затруднение движения, а в центре столицы - максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Владимирскую, Саксаганского. На улице Вадима Гетьмана произошло сразу несколько ДТП.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на улицах Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дегтяревской, Борщаговской.
Также максимальный уровень пробок наблюдается на улице Васильковской, Голосеевском проспекте, бульварах Дружбы народов и Леси Украинский, улицах Антоновича, Николая Гринченко, Институтской, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Коцюбинского, Михайловской, Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы.
Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на улицах Соборной и Киевской.
По данным сервиса, пока для проезда перекрыты Днепровский спуск, Петровская аллея, улица Николая Лысенко.
На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспектах Генерала Ватутина, Броварском и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Раисы Окипной, Харьковском шоссе.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном и мосту Метро наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Патона и Дарницкого моста можно проехать свободно.
Напомним, в Сумах водитель с признаками наркотического опьянения управлял маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.