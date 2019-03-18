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Вечірній Київ скували затори

Київ • УНН

 • 16725 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На дорогах Києва сьогодні ввечері спостерігається ускладнення руху, а центрі столиці - максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Вечірній Київ скували затори

Зокрема, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Богдана Хмельницького, Пирогова, Володимирську, Саксаганського. На вулиці Вадима Гетьмана сталося одразу кілька ДТП.

Крім того, значне ускладнення руху помітне на вулицях Січових Стрільців, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дегтярівській, Борщагівській.

Також максимальний рівень заторів спостерігається на вулиці Васильківській, Голосіївському проспекті, бульварах Дружби народів та Лесі Українки, вулицях Антоновича, Миколи Грінченка, Інститутській, Набережному шосе.

Водіям слід врахувати при виборі маршруту затори і на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Коцюбинського, Михайлівській, Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на вулицях Соборній та Київській.
За даними сервісу, наразі для проїзду перекриті Дніпровський узвіз, Петрівська алея, вулиця Миколи Лисенка.

На лівому березі столиці високий рівень заторів спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна, Броварському та Миколи Бажана, вулицях Гната Хоткевича, Раїси Окіпної, Харківському шосе.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Північному, Південном та мосту Метро спостерігаються затори у напрямку лівого берега. На Патона та Дарницькому мостах можна проїхати вільно.

Нагадаємо, у Сумах водій з ознаками наркотичного сп'яніння керував маршруткою, у салоні якої перебували пасажири.

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