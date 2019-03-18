У Сумах водій маршрутки "під кайфом" перевозив пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сумах патрульні поліцейські виявили водія маршрутки, який перевозив пасажирів, з ознаками наркотичного сп'яніння. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Сумської області, передає УНН.
"16 березня близько 13 години 30 хвилин до екіпажу патрульних звернулася небайдужа жінка, яка повідомила, що стала свідком того, як на кінцевій зупинці маршрутних транспортних засобів, на вулиці Ковпака, водій у своїй маршрутці вживав ймовірно наркотичну речовину", - йдеться в повідомленні.
За деякий час схожий за прикметами автомобіль патрульні зупинили на вулиці В’ячеслава Чорновола.
"За кермом знаходився 35-річний водій, а в салоні знаходилося близько 10 пасажирів. Під час спілкування охоронці порядку дійсно помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, тож і повідомили про те, що пропонують йому пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Тільки-но почувши ці слова, громадян на декілька секунд навіть втратив свідомість, однак повідомив, що медичної допомоги не потребує", - зазначили у патрульній поліції.
Крім того, під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також пристрій для її вживання.
Також за сидінням водія стояв ще один пристрій із нашаруванням знайденої речовини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вказану речовину та предмети вилучили для направлення на експертизу.
Водія ж доставили до медзакладу, де він пройшов медичний огляд на стан наркотичного сп’яніння - здав аналіз.
Тепер патрульна поліція чекає медичний висновок. За його результатами буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Крім того, за фактом виявлення в нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, водій під наркотиками потрапив у ДТП, втікаючи від патрульних поліцейських у Рівному.