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В Сумах водитель маршрутки "под кайфом" перевозил пассажиров

Киев • УНН

 • 18522 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сумах патрульные полицейские обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Сумской области, передает УНН.

В Сумах водитель маршрутки "под кайфом" перевозил пассажиров

"16 марта около 13 часов 30 минут к экипажу патрульных обратилась небезразлична женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств, на улице Ковпака, водитель в своей маршрутке употреблял вероятно наркотическое вещество", - говорится в сообщении.

Через некоторое время похожий по приметам автомобиль патрульные остановили на улице Вячеслава Чорновола.

"За рулем находился 35-летний водитель, а в салоне находилось около 10 пассажиров. Во время общения стражи порядка действительно заметили у него признаки наркотического опьянения, поэтому и сообщили о том, что предлагают ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском заведении. Только услышав эти слова, граждан на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается", - отметили в патрульной полиции.

Кроме того, во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис, а также устройство для его применения.

Также за сиденьем водителя стояло еще одно устройство с наслоением найденного вещества.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Указанное вещество и предметы изъяли для направления на экспертизу.

Водителя же доставили в медучреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения - сдал анализ.

Теперь патрульная полиция ждет медицинское заключение. По его результатам будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП.

Кроме того, по факту обнаружения у него вероятно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Следственные действия продолжаются.

Напомним, водитель под наркотиками попал в ДТП, убегая от патрульных полицейских в Киеве.

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