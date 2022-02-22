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"Вечер в хату": Малюська заявил, что РФ пытается запустить несколько бунтов в украинских тюрьмах

Киев • УНН

 • 187595 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире, но у них не получается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

Цитата

“По оперативной информации РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире. У них не получается”, — сообщил Малюська.

Добавим

Вместе с тем, министр на всякий случай призвал — “следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем.

“Все будет ок”, — добавил Малюська.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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