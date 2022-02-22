"Вечір в хату": Малюська заявив, що РФ намагається запустити кілька бунтів в українських тюрмах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі, але у них не виходить. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
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“За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить”, — повідомив Малюська.
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Разом з тим, міністр про всяк випадок закликав — “наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць.
“Все буде ок”, — додав Малюська.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".