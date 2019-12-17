Водочный бизнесмен Черняк заявил, что не будет покупать заводы "Укрспирта"

“Сразу скажу, в приватизации я участвовать не буду”, — отметил Черняк. Напомним, что продажа активов ГП “Укрспирт” предусмотрена президентским ЗУ № 2300. Документ вступил в законную силу 14 декабря, а заработает в июле следующего года.

По словам Черняка, он лично заинтересован в том, чтобы спиртовой рынок в ходе президентской реформы очистился. “Впереди у руководства „Укрспирта“ большая работа по очистке рынка”, — пишет бизнесмен.

Добавим, что Черняк является владелец алкогольного холдинга Global Spirits (бренды “Хортица”, “Мороша” и др.).

Напомним, как писал УНН, эксперты предупреждали, что крупные водочные компании не будут заинтересованы в покупке активов “Укрспирта”, большинство из которых сегодня находятся в нерабочем состоянии.

Напротив, “алкогольные” бизнесмены будут заинтересованы только в том, чтобы получить лицензии на производство спирта и производить его самостоятельно на своих мощностях.

Исходя из этой логики, экономисты в один голос называла планы власти, по привлечении 5-6 млрд грн с продажи активов “Укрспирта” в бюджет, нереалистичными. Позже прогнозы правительства по заработку с приватизации резко сократились о 2-3 млрд грн. Однако, и эта цифра, как уверены в Украинским институте будущего, абсолютно невыполнима.