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Горілчаний бізнесмен Черняк заявив, що не купуватиме заводи "Укрспирту"

Горілчаний бізнесмен Черняк заявив, що не купуватиме заводи "Укрспирту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Бізнесмен Євген Черняк не має наміру брати участь в приватизації державного підприємства “Укрспирт”. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Відразу скажу, в приватизації я брати участь не буду”, — зазначив Черняк. Нагадаємо, що продаж активів ДП “Укрспирт” передбачена президентським ЗУ № 2300. Документ вступив набрав чинності 14 грудня, а запрацює в липні наступного року.

За словами Черняка, він особисто зацікавлений в тому, щоб спиртовий ринок в ході президентської реформи очистився. “Попереду у керівництва „Укрспирту“ велика робота з очищення ринку”, — пише бізнесмен.

Додамо, що Черняк є власник алкогольного холдингу Global Spirits (бренди “Хортиця”, “Мороша” і ін.).

Нагадаємо, як писав УНН, експерти попереджали, що великі горілчані компанії не будуть зацікавлені в покупці активів “Укрспирту”, більшість з яких сьогодні знаходяться в неробочому стані.

Навпаки, “алкогольні” бізнесмени будуть зацікавлені тільки в тому, щоб отримати ліцензії на виробництво спирту і виробляти його самостійно на своїх потужностях.

Виходячи з цієї логіки, економісти в один голос називала плани влади, по залученні 5-6 млрд грн з продажу активів “Укрспирту” до бюджету, нереалістичними. Пізніше прогнози уряду щодо заробітку з приватизації різко скоротилися про 2-3 млрд грн. Однак, і ця цифра, як упевнені в Українським інституті майбутнього, абсолютно нездійсненна.

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