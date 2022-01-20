Второй раз за месяц: вице-премьер Украины снова едет в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг вновь посетит штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, пишет УНН.
Цитата:
"В четверг, 20 января 2022 года, заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ встретится с заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в сообщении.
Детали
Сообщается, что мероприятие будет доступно для СМИ. О времени встречи и темах обсуждения пока не сообщалось.
Дополнение
Чуть больше недели назад Стефанишина участвовала в заседании Комиссии Украина-НАТО вместо главы МИД Дмитрия Кулебы.
По ее итогам она сообщила, что все союзники НАТО подтвердили, что есть "красные линии”, которые невозможно пересекать в диалоге с Россией — в частности это вопрос членства Украины в Альянсе.
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.