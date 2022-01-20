Вдруге за місяць: віце-прем'єр України знову їде в штаб-квартиру НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у четвер знову відвідає штаб-квартиру НАТО. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише УНН.
Цитата:
"У четвер, 20 січня 2022 року, заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зустрінеться із заступником прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - сказано в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що захід буде доступний для ЗМІ. Про час зустрічі та теми обговорення поки не повідомлялося.
Доповнення
Трохи більше тижня тому Стефанішина взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО замість голови МЗС Дмитра Кулеби.
За її підсумками вона повідомила, що всі союзники НАТО підтвердили, що є "червоні лінії”, які неможливо перетинати у діалозі з Росією — зокрема це питання членства України в Альянсі.
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.