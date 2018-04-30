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Вчерашние выборы в ОТО стали самой грязной кампанией с 2015 года - КИУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Выборы в объединенных территориальных общинах, которые произошли 29 апреля 2018, стали самой грязной кампанией по октябрь 2015 из-за масштаба подкупа избирателей. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель, передает УНН.

Вчерашние выборы в ОТО стали самой грязной кампанией с 2015 года - КИУ

"Выборы 29 апреля 2018 стали самой грязной кампании за всю историю проведения выборов в ОТО, начиная с октября 2015. Политические партии и кандидаты установили "рекорд" как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей", - отметил он.

По его словам, к наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактах подкупа (реальная цифра могла быть значительно больше), правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях, в день голосования были пойманы с поличным 3-х скупщиков голосов.

"Абсолютные рекордсмены по покупке голосов - политические партии "Батькивщина", Аграрная партия и Наш край. Несколько фактов подкупа - у Радикальной партии. По одному - У БПП и Самопомощи", - уточнил исполнительный директор КИУ.

А.Кошель сообщил, что на выборах 29 апреля были попытки организовать системный подкуп, которые могут повториться во всеукраинском масштабе во время парламентских выборов-2019.

"Главным предохранителем избирательным преступлениям должна стать полноценная избирательная реформа с ликвидацией мажоритарной составляющей и полным запретом политической рекламы. Именно поэтому принятие избирательной реформы в ближайшие 6 месяцев (за год до парламентских выборов) должен стать ключевым требованием к ВР", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, на 29 апреля были запланированы выборы в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные совета (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

Комитет избирателей Украины зафиксировал ряд нарушений избирательного голосования во время голосования по избранию за кандидатов на выборах ОТО.

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