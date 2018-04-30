Вчорашні вибори в ОТГ стали найбруднішою кампанією з 2015 року – КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вибори до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня 2018 року, стали найбруднішою кампанією з жовтня 2015 року через масштаб підкупу виборців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель, передає УНН.
“Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили „рекорд“ як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців”, — зазначив він.
За його словами, до спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів.
“Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів — політичні партії „Батьківщина“, Аграрна партія і Наш край. Кілька фактів підкупу — у Радикальної партії. По одному — в БПП і Самопомочі”, — уточнив виконавчий директор КВУ.
О.Кошель повідомив, що на виборах 29 квітня були спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019.
“Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, на 29 квітня були заплановані вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських — 4, селищних — 16, сільських — 113).
Комітет виборців України зафіксував низку порушень виборчого голосування під час голосування з обрання за кандидатів на виборах ОТГ.