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Вчорашні вибори в ОТГ стали найбруднішою кампанією з 2015 року – КВУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вибори до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня 2018 року, стали найбруднішою кампанією з жовтня 2015 року через масштаб підкупу виборців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель, передає УНН.

Вчорашні вибори в ОТГ стали найбруднішою кампанією з 2015 року – КВУ

“Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили „рекорд“ як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців”, — зазначив він.

За його словами, до спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів.

“Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів — політичні партії „Батьківщина“, Аграрна партія і Наш край. Кілька фактів підкупу — у Радикальної партії. По одному — в БПП і Самопомочі”, — уточнив виконавчий директор КВУ.

О.Кошель повідомив, що на виборах 29 квітня були спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019.

“Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, на 29 квітня були заплановані вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських — 4, селищних — 16, сільських — 113).

Комітет виборців України зафіксував низку порушень виборчого голосування під час голосування з обрання за кандидатів на виборах ОТГ.

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