Вчорашні вибори в ОТГ стали найбруднішою кампанією з 2015 року – КВУ

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вибори до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня 2018 року, стали найбруднішою кампанією з жовтня 2015 року через масштаб підкупу виборців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель, передає УНН.