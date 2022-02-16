Учимся жить с вирусом: Швейцария отменяет почти все ограничения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Правительство заявило в среду, что Швейцария снимет почти все свои ограничения на пандемию коронавируса с полуночи, поскольку исчезли опасения, что всплеск, вызванный вариантом Omicron, перегрузит систему здравоохранения. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство заявило, что лишь требование носить маски в общественном транспорте и при посещении медицинских учреждений временно останется в силе после изменений, отменяющих почти два года ограничений на общественную жизнь.
"Свет на горизонте очень заметен, — заявил президент Игнацио Кассис на пресс-конференции в Берне, хотя и добавил, что правительство готово вновь ввести ограничения, если это необходимо. — Вирус есть. Мы учимся жить с вирусом".
Обязательная пятидневная изоляция людей с положительным тестом также будет действовать до конца марта.
Но магазины, рестораны и культурные учреждения будут свободно доступны.
Добавим
Чиновники отмечают, что более 90% населения Швейцарии, что составляет 8,6 млн человек, получили защиту от коронавируса, или выздоровели от COVID-19, или прошли вакцинацию.
Несмотря на то, что ежедневно регистрируются десятки тысяч новых случаев инфицирования, система здравоохранения работает хорошо, а заполняемость отделений интенсивной терапии снизилась.
С начала пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев заражения. Около 12 600 человек умерли от болезни.