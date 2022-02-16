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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вчимося жити з вірусом: Швейцарія скасовує майже всі обмеження щодо COVID-19

Вчимося жити з вірусом: Швейцарія скасовує майже всі обмеження щодо COVID-19

Київ • УНН

 • 18246 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Уряд заявив у середу, що Швейцарія зніме майже всі свої обмеження на пандемію коронавірусу з півночі, оскільки зникли побоювання, що сплеск, спричинений варіантом Omicron, перевантажить систему охорони здоров'я. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд заявив, що лише вимога носити маски в громадському транспорті та при відвідуванні медичних закладів тимчасово залишиться чинною після змін, які скасовують майже два роки обмежень на громадське життя.

"Світло на горизонті дуже помітне, — заявив президент Ігнаціо Кассіс на пресконференції в Берні, хоч і додав, що уряд готовий знову запровадити обмеження, якщо це необхідно. — Вірус є. Ми вчимося жити з вірусом".

Обов'язкова п'ятиденна ізоляція людей із позитивним тестом також діятиме до кінця березня.

Але магазини, ресторани та культурні установи будуть вільно доступні.

Додамо

Чиновники зазначають, що понад 90% населення Швейцарії, що становить 8,6 млн осіб, отримали захист від коронавірусу, або одужали від COVID-19, або пройшли вакцинацію.

Незважаючи на те, що щоденно реєструються десятки тисяч нових випадків інфікування, система охорони здоров'я працює добре, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії знизилася.

З початку пандемії у Швейцарії та сусідньому Ліхтенштейні зареєстровано понад 2,6 мільйона випадків зараження. Близько 12 600 людей померли від хвороби.

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