Вчимося жити з вірусом: Швейцарія скасовує майже всі обмеження щодо COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Уряд заявив у середу, що Швейцарія зніме майже всі свої обмеження на пандемію коронавірусу з півночі, оскільки зникли побоювання, що сплеск, спричинений варіантом Omicron, перевантажить систему охорони здоров'я. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Уряд заявив, що лише вимога носити маски в громадському транспорті та при відвідуванні медичних закладів тимчасово залишиться чинною після змін, які скасовують майже два роки обмежень на громадське життя.
"Світло на горизонті дуже помітне, — заявив президент Ігнаціо Кассіс на пресконференції в Берні, хоч і додав, що уряд готовий знову запровадити обмеження, якщо це необхідно. — Вірус є. Ми вчимося жити з вірусом".
Обов'язкова п'ятиденна ізоляція людей із позитивним тестом також діятиме до кінця березня.
Але магазини, ресторани та культурні установи будуть вільно доступні.
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Чиновники зазначають, що понад 90% населення Швейцарії, що становить 8,6 млн осіб, отримали захист від коронавірусу, або одужали від COVID-19, або пройшли вакцинацію.
Незважаючи на те, що щоденно реєструються десятки тисяч нових випадків інфікування, система охорони здоров'я працює добре, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії знизилася.
З початку пандемії у Швейцарії та сусідньому Ліхтенштейні зареєстровано понад 2,6 мільйона випадків зараження. Близько 12 600 людей померли від хвороби.