Ученые заявили о новой сексуальной ориентации - цифросексуал

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5665 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14882 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15754 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 89217 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80533 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92296 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121621 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115837 просмотра

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10 марта, 15:15 • 146737 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107450 просмотра

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Ученые заявили о новой сексуальной ориентации - цифросексуал

Ученые заявили о новой сексуальной ориентации - цифросексуал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Канадские ученые рассказали о появлении в ближайшем будущем новой сексуальной ориентации - "цифросексуалов" (digisexuals), то есть людей, которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности, передает УНН со ссылкой на Journal of Sexual and Relationship Therapy.

"Радикальные новые сексуальные технологии, которые мы называем "digisexualities". Цифросексуалы - люди чья основная сексуальная идентичность приходит с использованием технологий", - отмечают в издании.

"Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения", - заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.

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По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.

"Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы на подходе. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать", - сказал Маккартур.

Исследователи призывают практикующих врачей понять природу "цифросексуальности" и быть готовыми к работе с такими клиентами.

По мнению авторов, описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводов, а также к усилению чувства вины и стыда.

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