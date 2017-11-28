Ученые заявили о новой сексуальной ориентации - цифросексуал

"Радикальные новые сексуальные технологии, которые мы называем "digisexualities". Цифросексуалы - люди чья основная сексуальная идентичность приходит с использованием технологий", - отмечают в издании.

"Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения", - заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.

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По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.

"Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы на подходе. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать", - сказал Маккартур.

Исследователи призывают практикующих врачей понять природу "цифросексуальности" и быть готовыми к работе с такими клиентами.

По мнению авторов, описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводов, а также к усилению чувства вины и стыда.