Вчені заявили про нову сексуальну орієнтацію - цифросексуал

"Радикальні нові сексуальні технології, які ми називаємо "digisexualities". Цифросексуали - люди чия основна сексуальна ідентичність приходить з використанням технологій," - зазначають у виданні.

"Можна з упевненістю сказати, що настала ера віртуального сексу з ефектом занурення", - заявив професор Ніл Маккартур, директор Центру прикладної і професійної етики в Університеті Манітоби.

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За його словами, розвиток технологій призведе до того, що багато хто буде віддавати перевагу роботів живим партнерам.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що секс-роботи на підході. Люди будуть налагоджувати тісні зв'язки зі своїми партнерами-роботами. Їх будуть виготовляти на замовлення, щоб задовольняти бажання людей і робити речі, які партнери-люди не можуть або не стануть робити", - констатує Маккартур.

Дослідники закликають практикуючих лікарів зрозуміти природу "цифросексуальності" і бути готовими до роботи з такими клієнтами.

На думку авторів, що описується ними явище може призвести до проблем у відносинах і розлучень, а також до посилення почуття провини і сорому.