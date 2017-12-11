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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Ученые впервые расшифровали гены гомосексуальности

Ученые впервые расшифровали гены гомосексуальности

Киев  •  УНН

 • 13948 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ученые впервые полностью проанализировали геномы гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и обнаружили гены, которые, вероятно, связаны с сексуальной ориентацией. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает УНН.

Всего исследователи проанализировали более 1000 геномов. Различия между геномами гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин наблюдались в генах SLITRK5 и SLITRK6. Ген SLITRK6 влияет на развитие мозга, в частности гипоталамуса.

Гипоталамус играет ключевую роль в выработке гормонов, контролирующих половое влечение. Также различия наблюдались в гене TSHR, связанным со щитовидной железой, работу которой ранее также связывали с сексуальной ориентацией.

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Хотя уже проводились исследования генетических факторов гомосексуальности, это первая работа, в которой геномы участников эксперимента были изучены полностью, что делает ее наиболее полным исследованием такого плана.

"Даже если вариант гена то коррелирует с сексуальной ориентацией, это не значит, что он за нее отвечает", - предупреждают исследователи.

Так, определенные варианты генов могут способствовать тому, что человек просто честнее и открыто рассказывает о себе.

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