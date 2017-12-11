Вчені вперше розшифрували гени гомосексуальності

Всього дослідники проаналізували більше 1000 геномів. Відмінності між геномами гетеросексуальних і гомосексуальних чоловіків спостерігалися в генах SLITRK5 і SLITRK6. Ген SLITRK6 впливає на розвиток мозку, зокрема гіпоталамуса.

Гіпоталамус відіграє ключову роль у виробленні гормонів, контролюючих статевий потяг. Також відмінності спостерігалися в гені TSHR, пов'язаним зі щитовидною залозою, роботу якої раніше також пов'язували з сексуальною орієнтацією.

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Хоча раніше вже проводилися дослідження генетичних факторів гомосексуальності, це перша робота, в якій геноми учасників експерименту були вивчені повністю, що робить її найбільш повним дослідженням такого плану.

"Навіть якщо варіант гена якось корелює з сексуальною орієнтацією, це не означає, що він за неї відповідає", - попереджають дослідники.

Так, певні варіанти генів можуть сприяти тому, що людина просто чесніше і відкрито розповідає про себе.