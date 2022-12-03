Ученые нашли детские игрушки которым более 5 000 лет

Дети

Археологи обнаружили бесчисленное количество крошечных табличек в форме совы, спрятанных в гробницах, ямах и ущельях на всем Пиренейском полуострове с конца 19 века. Однако никто не смог полностью прийти к согласию относительно того, что эти крошечные сланцевые сокровища могли оставаться там в течение многих лет.

Некоторые ученые утверждают, что это религиозные артефакты, которые, возможно, выполняли символическую функцию для своих создателей. Другие подозревали, что это идолы богини, которым молились во времена бедствия. Другие утверждали, что копии сов были сделаны в честь умерших, а не как мистические объекты.

Теперь Хуан Хосе Негро и его коллеги пересмотрели эти интерпретации и предположили, что эти таблички с совами могли быть изготовлены подростками на основе местных видов сов и, возможно, использовались в качестве кукол, игрушек или амулетов.

Авторы нашли много общего между 100 современными рисунками сов, сделанными детьми в возрасте от четырех до тринадцати лет, и этими табличками.

Древние таблички в форме сов Источник: Akeonews

Напомним

Во время реставрации Porta dei Cornacchini и мраморной облицовки северной стороны собора во Флоренции, на группе мраморных скульптур Богородицы с поклоняющимся младенцам и ангелам были обнаружены значительные следы цвета, которые являются оригинальной полихромной краской.