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Під час реставрації церкви у Флоренції виявили оригінальну поліхромну фарбу

Під час реставрації церкви у Флоренції виявили оригінальну поліхромну фарбу

Київ • УНН

 • 3302259 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під час реставрації Porta dei Cornacchini та мармурового облицювання північної сторони собору у Флоренції, на групі мармурових скульптур Богородиці з немовлям та ангелів, що поклоняються, було виявлено значні сліди кольору, що виявилося оригінальною поліхромною фарбою.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.

Деталі

Реставрація, яка розпочалася у вересні 2021 року, підтвердила, що скульптури спочатку були різнокольоровими.

Скульптури, датовані 1359-1360 роками, виставлені в арочній ніші над Porta dei Cornacchini, дверима в північній стіні собору. Хоча мармур на задньому плані барвистий — собор відомий своєю білим, рожевим та зеленим мармуровим облицюванням, яке надає собору особливого вигляду. Раніше вважалося, що самі скульптури були залишені в натуральному білому мармурі.

З початку реставраційних робіт фахівці очистили понад 10 000 квадратних футів мармуру.

Цей процес виявив численні сліди фарби: коричневу райдужну оболонку лівого ока Марії, бірюзовий колір її плаща, червоний колір на зовнішній стороні її плаща та багатий парчевий візерунок на сукні, яку носив немовля Христос.

Це перший випадок, коли такі великі шматки поліхромної фарби були знайдені на зовнішній скульптурі собору. Попередні відкриття були лише крихітними проблисками — деяка позолота та світло-блакитні плями на інших скульптурах.

                                          

Джерело: Akeonews

Цитата

“Це нагадує нам, що Флоренція кінця 14-го і початку 15-го століття була дуже колоритним містом. У соборі також були розписані статуї з позолотою на крилах ангелів і на одязі — отже, свято. Свято, яке ми забули і починаємо відкривати заново”, — сказав директор музею Duomo Тімоті Вердон.

Реставрація стала можливою завдяки пожертвувань в Опері Санта-Марія-дель-Фьоре, за фундаментального внеску Фонду CR Firenze та під високим наглядом Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту столичного міста Флоренції.

                                                

Джерело: Akeonews

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