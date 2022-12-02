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Во время реставрации церкви во Флоренции обнаружили оригинальную полихромную краску

Киев • УНН

 • 3302259 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время реставрации Porta dei Cornacchini и мраморной облицовки северной стороны собора во Флоренции, на группе мраморных скульптур Богородицы с поклоняющимся младенцам и ангелам, были обнаружены значительные следы цвета, что оказалось оригинальной полихромной краской.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.

Детали

Реставрация, которая началась в сентябре 2021 года, подтвердила, что скульптуры первоначально были разноцветными.

Скульптуры, датируемые 1359-1360 годами, выставлены в арочной нише над Porta dei Cornacchini, дверью в северной стене собора. Хотя мрамор на заднем плане красочный — собор известен своей белой, розовой и зеленой мраморной облицовкой, которая придает собору особый вид. Ранее считалось, что сами скульптуры были оставлены в белом натуральном мраморе.

С начала реставрационных работ специалисты очистили более 10 000 квадратных футов мрамора.

Этот процесс обнаружил многочисленные следы краски: коричневую радужную оболочку левого глаза Марии, бирюзовый цвет ее плаща, красный цвет на внешней стороне ее плаща и богатый парчовый узор на платье, которое носил младенец Христос.

Это первый случай, когда столь крупные куски полихромной краски были найдены на внешней скульптуре собора. Предыдущие открытия были лишь крошечными проблесками, — некоторая позолота и светло-голубые пятна на других скульптурах.

                                      

Источник: Akeonews

Цитата

“Это напоминает нам, что Флоренция конца 14-го и начала 15-го века была очень ярким городом. В соборе также были расписаны статуи с позолотой на крыльях ангелов и на одежде — итак, праздник. Праздник, который мы забыли и начинаем открывать заново”, — сказал директор музея Duomo Тимоти Вердон.

Реставрация стала возможна благодаря пожертвованиям в Опере Санта-Мария-дель-Фьоре, при фундаментальном вкладе Фонда CR Firenze и под высоким наблюдением Управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта столичного города Флоренции.

                                               

Источник: Akeonews

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