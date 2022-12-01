Гробниці заможних людей: у Швейцарії розкопали 15 могил з часів раннього середньовіччя

Деталі

Під час розкопок, проведених на початку цього року, було виявлено могилу 6-го століття молодої дівчини, похованої з приголомшливим набором із приблизно 160 намистин.

З гробниць із цінними доповненнями найбільш вирізнилася золота знахідка з могили іншої жінки.

Це могила елітної молодої пані, якій було близько 20 років, коли вона померла в 7 столітті. Її скелет був випадково зруйнований під час будівельних робіт у 20 столітті, а коштовності на той час залишалися невиявленими.

У могилі знаходилася рідкісна золота брошка-диск, виготовлена ​​з основної пластини з кольорового металу, покритої золотом. Потім диск був інкрустований зеленим гранатом і синім склом і прикрашений філігранню із золотого дроту. Брошка на її шиї, швидше за все, тримала плащ, який зараз втрачено.

Надмогильні прикраси свідчать про те, що жінка мала вищий соціальний статус. Також було виявлено, що вона носила 160 перлин і римські монети як прикраси.

Археологи знайшли й інші могили з цінними дарами. Вони також виявили могилу дівчини, яка містила золотисту пряжку ременя та 380 перлин. У могилі іншого хлопчика серед інших речей були інкрустовані сріблом пояси.

Додамо

Археологи по-новому відкрили до іспанську фреску із зображенням міфологічних сцен на півночі Перу, яку вони бачили лише на чорно-білих фотографіях, яким понад століття.