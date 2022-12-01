Гробницы богатых людей: в Швейцарии раскопали 15 могил со времен раннего средневековья

Детали

Во время раскопок, проведенных в начале этого года, была обнаружена могила 6-го века молодой девушки, похороненной с потрясающим набором из примерно 160 бусин.

Из гробниц с ценными дополнениями наиболее отличилась золотая находка из могилы другой женщины.

Это могила элитной молодой дамы, которой было около 20 лет, когда она умерла в 7 веке. Ее скелет был случайно разрушен во время строительных работ в 20 веке, а драгоценности того времени оставались невыявленными.

В могиле находилась редкая золотая брошь-диск, изготовленная из основной пластины из цветного металла, покрытой золотом. Затем диск был инкрустирован зеленым гранатом и синим стеклом и украшен филигранью из золотой проволоки. Брошь на ее шее, скорее всего, держала плащ, который сейчас потерян.

Надгробные украшения свидетельствуют о том, что женщина имела более высокий социальный статус. Также было обнаружено, что она носила 160 жемчужин и римские монеты в виде украшения.

Археологи нашли и другие могилы с ценными дарами. Они обнаружили могилу девушки, которая содержала золотистую пряжку ремня и 380 жемчужин. В могиле другого мальчика среди прочих вещей были инкрустированы серебром пояса.

Добавим

Археологи по-новому открыли в испанскую фреску с изображением мифологических сцен на севере Перу, которую они видели только на черно-белых фотографиях, которым более века.