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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Вчені віднайшли дитячі іграшки яким понад 5 000 років

Вчені віднайшли дитячі іграшки яким понад 5 000 років

Київ • УНН

 • 2109339 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Нове дослідження 5000-річних стародавніх табличок із гравіруванням у формі сови показує, що вони могли бути старовинними іграшками, зробленими дітьми.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.

Деталі

Археологи виявили незліченну кількість крихітних табличок у формі сови, захованих у гробницях, ямах і ущелинах на всьому Піренейському півострові з кінця 19 століття. Однак ніхто не зміг повністю дійти згоди щодо того, що ці крихітні сланцеві скарби могли залишатися там протягом багатьох років.

Деякі вчені стверджують, що це були релігійні артефакти, які, можливо, виконували символічну функцію для своїх творців. Інші підозрювали, що це ідоли богині, яким молилися в часи лиха. Інші стверджували, що копії сов були зроблені на честь померлих, а не як містичні об’єкти.

Тепер Хуан Хосе Негро та його колеги переглянули ці інтерпретації та натомість припустили, що ці таблички з совами могли бути виготовлені підлітками на основі місцевих видів сов і, можливо, використовувалися як ляльки, іграшки чи амулети.

Автори знайшли багато спільного між 100 сучасними малюнками сов, зробленими дітьми у віці від чотирьох до тринадцяти років, і цими табличками.

Стародавні таблички у формі сов

Стародавні таблички у формі сов

Джерело: Akeonews

Нагадаємо

Під час реставрації Porta dei Cornacchini та мармурового облицювання північної сторони собору у Флоренції, на групі мармурових скульптур Богородиці з немовлям та ангелів, що поклоняються, було виявлено значні сліди кольору, які є оригінальною поліхромною фарбою.

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