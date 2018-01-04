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Ученые опубликовали список животных, которые вымерли в 2017 году

Киев • УНН

 • 27526 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В 2017 году на Земле вымерли три вида животных. Об этом сообщает living alongside wildlife, передает УНН.

Ученые опубликовали список животных, которые вымерли в 2017 году

Так, с лица Земли исчезла жительница Юго-Восточной Азии Кошка-рыболов. Этих животных уже не осталось на острове Ява в Индонезии - их первичном месте жительства.

Вымершими считают три вида ящериц. Жителей острова Рождества. Среди них: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый и лесной сцинк с острова Рождества.

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На острове Рождества теперь нет летучих мышей вида Pipistrellus murrayi.

Отмечается, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды сложно. Некоторые продолжают жить в неволе, другие - исчезают на протяжении десятилетий, а есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но выживают в других.

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