Вчені опублікували список тварин, які вимерли у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В 2017 році на Землі вимерли три види тварин. Про це повідомляє living alongside wildlife, передає УНН.
Так, з лиця Землі зникла мешканка Південно-Східної Азії Кішка-рибалка. Цих тварин вже не залишилося на острові Ява в Індонезії - їх первинному місці проживання.
Вимерлими вважають три види ящірок. Жителів острова Різдва. Серед них: гекон Листера (Lepidodactylus listeri), сінехвостий і лісовий сцинк з острова Різдва.
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На острові Різдва тепер немає кажанів виду Pipistrellus murrayi.
Зазначається, що перерахувати якісь конкретні зниклі види складно. Деякі продовжують жити в неволі, інші - зникають протягом десятиліть, а є і такі тварини, які вимирають в одних регіонах, але виживають в інших.