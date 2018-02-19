Ученые лазером отсканировали древний мексиканский город

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71444 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89592 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109644 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101103 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111813 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122899 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134433 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Ученые лазером отсканировали древний мексиканский город

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. С помощью лазерного радара исследователи из Университета штата Колорадо востановили античный город, который по количеству домов в нем равный современному Манхэттену. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

"Это огромная территория с большим количеством людей и большим количеством архитектурных фондов, которые представлены 40 тыс. строительных фундаментов, составляет примерно такое же количество строительных фундаментов, которые находятся на острове Манхэттен", - сказал Крис Фишер, археолог из Университета штата Колорадо, представляющий последние результаты исследования в конференция Американской ассоциации содействия развитию науки в Остине, штат Техас, на этой неделе.

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Используя лидар, исследователи обнаружили, что недавно открытый археологами город, известный как Angamuco, был более чем вдвое больше Tzintzuntzan - хотя, вероятно, не так густо населенного. Протяженность его составляла более 26 кв.км земли, которое было покрыто потоком лавы тысячи лет назад.

Напомним, подход, который применили археологи, известный как лидар, предусматривает направление быстрой последовательности лазерных импульсов на землю с самолета. Ранее, как сообщал УНН, Google подал в суд на Uber за кражу технологии лидара.

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