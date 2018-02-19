Ученые лазером отсканировали древний мексиканский город
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С помощью лазерного радара исследователи из Университета штата Колорадо востановили античный город, который по количеству домов в нем равный современному Манхэттену. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.
"Это огромная территория с большим количеством людей и большим количеством архитектурных фондов, которые представлены 40 тыс. строительных фундаментов, составляет примерно такое же количество строительных фундаментов, которые находятся на острове Манхэттен", - сказал Крис Фишер, археолог из Университета штата Колорадо, представляющий последние результаты исследования в конференция Американской ассоциации содействия развитию науки в Остине, штат Техас, на этой неделе.
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Используя лидар, исследователи обнаружили, что недавно открытый археологами город, известный как Angamuco, был более чем вдвое больше Tzintzuntzan - хотя, вероятно, не так густо населенного. Протяженность его составляла более 26 кв.км земли, которое было покрыто потоком лавы тысячи лет назад.
Напомним, подход, который применили археологи, известный как лидар, предусматривает направление быстрой последовательности лазерных импульсов на землю с самолета. Ранее, как сообщал УНН, Google подал в суд на Uber за кражу технологии лидара.