Вчені лазером відсканували стародавнє мексиканське місто

"Це величезна територія з великою кількістю людей та великою кількістю архітектурних фондів, які представлені 40 000 будівельних фундаментів, що складає приблизно таку ж кількість будівельних фундаментів, які знаходяться на острові Манхеттен", - сказав Кріс Фішер, археолог з Університету штату Колорадо, який представляє останні результати дослідження в конференція Американської асоціації сприяння розвитку науки в Остіні, штат Техас, на цьому тижні.

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Використовуючи лідар, дослідники виявили, що нещодавно відкрите місто, відоме як Angamuco, було більш ніж удвічі більшим за розмір Tzintzuntzan - хоча, ймовірно, не так густо населене. Протяжність його складала понад 26 кв.км землі, яке було вкрите потоком лави тисячі років тому.

Нагадаємо, підхід, який застосували археологи, відомий як лідар, передбачає направлення швидкої послідовності лазерних імпульсів на землю з літака.

Раніше, як повідомляв УНН, Google подав до суду на Uber за крадіжку технології лідара.