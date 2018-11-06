Ученые допускают, что в прошлом году Солнечную систему посетил зонд инопланетян

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Таинственный сигарообразный космический объект, замеченный в нашей Солнечной системе в прошлом году, мог быть инопланетным космическим аппаратом, отправленным исследовать Землю. Такую теорию, по крайней мере, предложили астрономы из Гарвардского университета, передает УНН со ссылкой на CNN.

Объект, названный "Оумуамуа" (Oumuamua), что на гавайском означает "посланник, что идет из далекого прошлого", впервые был замечен в октябре 2017-го телескопом Pan-STARRS 1 на Гавайях.

С момента открытия ученые не в состоянии объяснить необычные особенности небесного тела и его происхождение, присвоив ему в конце концов новый класс "межзвездных объектов".

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Новая работа исследователей Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики предполагает возможность того, что темно-красный объект, длина которого в 10 раз больше ширины, а скорость превышает 315 тыс. км/ч, может иметь "искусственное происхождение".

"Оумуамуа" может быть полноценным оперативным зондом, специально направленным к Земле внеземной цивилизацией", - отмечается в работе.

Теория базируется на "чрезмерном ускорении" объекта, то есть его неожиданном увеличении скорости во время путешествия через Солнечную систему.

"Если рассматривать искусственное происхождение, одна из возможностей состоит в том, что "Оумуамуа" - это световой парус, плавающий в межзвездном пространстве как обломок передового технологического оборудования", - писали авторы статьи, указывая, что объект мог двигаться благодаря солнечной радиации.

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Работа, написанная профессором и председателем кафедры астрономии Абрамом Лоэбом, а также обладателем научной степени Шмуэлем Баялем, в Гарвардском Смитсоновском центре астрофизики, указывает, что похожие световые паруса уже существуют на земле.

"Световые паруса с подобными размерами были разработаны и построены нашей собственной цивилизацией, включая проект IKAROS и "Starshot Initiative". Технологии светового паруса могут быть использованы для транспортировки грузов между планетами или между звездами", - отмечают ученые.

В работе пара теоретизирует, что высокая скорость объекта и его необычная траектория могут быть результатом того, что он больше не работает.

Напомним, Oumuamua, прилетевший из межзвездного пространства, является одним из наиболее продолговатых космических объектов, известных науке. Скорость и траектория объекта, который обнаружили 19 октября, указывали на то, что он возник в планетной системе вокруг другой звезды.

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