На Марсі помітили дивну хмару

Хмара залишається на одному місці над горою під назвою Арсіа поблизу марсіанського екватора з 13 вересня, згідно із заявою Європейського космічного агентства. Але це місце просто збіг, додає агентство. Вчені вважають, що вулканічний процес не створює хмари - вулкан був активним близько 50 мільйонів років.

Космічний апарат Mars Express і його попередники помічали схожі хмари щонайменше тричі, і ці хмари формувалися приблизно у той же час марсіанського року. І це не збіг, повідомили в ЄКА.

Хмара наповнена водним льодом, що сформував газовий потік уздовж вулкана. Це означає, що ця хмара - це те, що вчені називають хмарою орографічного походження.

Вчені, які спостерігають за хмарою, помітили, що вона росте протягом ранку, розтягуючись уздовж екватора. На неї може також вплинути пил, який все ще перебуває в атмосфері, від масивної пилової бурі, що охопила Марс на початку цього року.

Нагадаємо, у марсіанській воді знайшли достатньо кисню для бактерій.