На Марсе заметили странное облако
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Уже более месяца европейский орбитальный летательный аппарат, который вращается вокруг Марса, наблюдает за длинным, перистым облаком на Красной планете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
Облако остается на одном месте над горой под названием Арсиа около марсианского экватора с 13 сентября, согласно заявлению Европейского космического агентства. Но это место просто совпадение, добавляет агентство. Ученые полагают, что вулканический процесс не создает облака - вулкан не был активен около 50 миллионов лет.
Космический аппарат Mars Express и его предшественники замечали похожие облака, по крайней мере, три раза, и эти облака формировались примерно в то же время в марсианском году. И это не совпадение, сообщили в ЕКА.
Облако наполнено водным льдом, что сформировал газовый поток вдоль вулкана. Это означает, что это облако - это то, что ученые называют облаком орографического происхождения.
Ученые, наблюдающие за облаком, заметили, что оно растет в течение утра, растягиваясь вдоль экватора. На него может также повлиять пыль, которая все еще находится в атмосфере, от массивной пыльной бури, охватившей Марс в начале этого года.
Напомним, в марсианской воде нашли достаточно кислорода для бактерий.