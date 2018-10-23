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У марсіанській воді знайшли достатньо кисню для бактерій

У марсіанській воді знайшли достатньо кисню для бактерій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Концентрація кисню в дуже солоних водах під поверхнею Марса може бути досить високою для того, щоб там могли існувати аеробні мікроорганізми. Стаття про це опублікована в журналі Nature Geoscience, інформує УНН із посиланням на “N+1”.

Через відсутність фотосинтезирующих організмів у марсіанській атмосфері дуже мало кисню: у невеликій кількості він утворюється в результаті розпаду CO2 під впливом сонячного світла. Тому вважається, що атмосфера Марса непридатна для існування на поверхні планети аеробного життя (живі організми, для життєдіяльності яких потрібен вільний молекулярний кисень).

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Влада Стаменкович із Каліфорнійського технологічного інституту та її колеги вирішили з’ясувати, скільки кисню може бути розчинено в рідкій воді з дуже високим вмістом солей, яка, судячи з усього, є і сьогодні під поверхнею і, можливо, навіть на поверхні Марса.

“Ми показали, що в сучасних умовах на Марсі можуть існувати рідкі середовища з концентрацією розчиненого кисню від 2,5 мікромоля до 2 молей на кубічний метр, причому в полярних регіонах через більш низькі температури концентрації особливо високі ... Навіть з урахуванням невизначеностей наші дані показують, що у поверхні Марса можуть бути середовища з достатньою кількістю кисню для дихання аеробних мікробів”, — пишуть вчені.

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Для свого дослідження дослідники спочатку побудували термодинамічну модель розчинності кисню в воді з перхлоратами, хлоридами і сульфатами, у тому числі для переохолодженої рідини. Потім за допомогою кліматичної моделі загальної циркуляції для сучасного Марса вони оцінили розчинність кисню в залежності від атмосферного тиску і температури. Це дозволило їм з’ясувати, що найбільші концентрації кисню можливі в полярних регіонах Марса, де цьому сприяють низькі температури — концентрація кисню там може досягати 0,2 благаючи на кубічний метр. Це на кілька порядків більше мінімально необхідної бактеріям концентрації у приблизно один микромоль на кубометр і порівняти із потребами більш складних багатоклітинних організмів, наприклад, губок.

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Кліматична модель Марса також дозволила вченим оцінити можливий вміст кисню в солоних розчинах в останні 20 мільйонів років. Автори статті пишуть, що з цих 20 мільйонів в останні п’ять мільйонів умови для досить високих концентрацій кисню в воді на Марсі були особливо вигідними.

Як раніше інформував УНН, національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) призупинила виконання наукових операцій марсоходом Opportunity через пилову бурю.

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