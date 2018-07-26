Озеро із солоною водою виявили на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною водою. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Science, передає УНН.
Озеро розташоване поблизу південного полюса планети під півторакілометровим шаром марсіанського льоду і досягає 20 кілометрів у ширину. Це найбільша водойма, виявлена на Марсі, цитує Science “Радіо Свобода”.
Вода — важливий елемент для існування життя в розумінні сучасної науки, і вчені давно намагаються довести наявність рідкої води на Марсі.
“Ця вода буде дуже холодною, близькою до точки замерзання. І вона буде солоною. Це не ідеальні умови для появи життя”, — сказала агенції АР планетарний геолог Кірстен Сібах. Водночас вона додала, що на Землі існують мікроби, які зуміли пристосуватися до подібних умов.
Автори дослідження використовували результати спостережень європейського космічного апарату Mars Express, отримані між травнем 2012 і груднем 2015 року.
Зі знімків марсохода Curiosity, який показав свій маршрут за останні п’ять років, фахівці NASA створили панорамне відео червоної планети.