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В марсианской воде нашли достаточно кислорода для бактерий

В марсианской воде нашли достаточно кислорода для бактерий

Киев  •  УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Концентрация кислорода в очень соленых водах под поверхностью Марса может быть достаточно высокой для того, чтобы там могли существовать аэробные микроорганизмы. Статья об этом опубликована в журнале Nature Geoscience, передает УНН со ссылкой на “N + 1”.

Из-за отсутствия фотосинтезирующих организмов в марсианской атмосфере очень мало кислорода: в следовых количествах он образуется в результате распада CO2 под влиянием солнечного света. Поэтому считается, что атмосфера Марса непригодна для существования на поверхности планеты аэробной жизни (живые организмы, для жизнедеятельности которых нужен свободный молекулярный кислород).

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Влада Стаменкович из Калифорнийского технологического института и ее коллеги решили выяснить, сколько кислорода может быть растворено в жидкой воде с очень высоким содержанием солей, которая, судя по всему, есть и сегодня под поверхностью и, возможно, даже на поверхности Марса.

“Мы показали, что в современных условиях на Марсе могут существовать жидкие среды с концентрацией растворенного кислорода от 2,5 микромоля до 2 молей на кубический метр, причем в полярных регионах из-за более низких температур концентрации особенно высоки... Даже с учетом неопределенностей наши данные показывают, что у поверхности Марса могут быть среды с достаточным количеством кислорода для дыхания аэробных микробов”, — пишут ученые.

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Для своего исследования исследователи сначала построили термодинамическую модель растворимости кислорода в воде с перхлоратами, хлоридами и сульфатами, в том числе для переохлажденной жидкости. Затем с помощью климатической модели общей циркуляции для современного Марса они оценили растворимость кислорода в зависимости от атмосферного давления и температуры. Это позволило им выяснить, что наибольшие концентрации кислорода возможны в полярных регионах Марса, где этому способствуют низкие температуры — концентрация кислорода там может достигать 0,2 моля на кубический метр. Это на несколько порядков больше минимально необходимой бактериям концентрации в примерно один микромоль на кубометр и сопоставимо с потребностями более сложных многоклеточных организмов, например, губок.

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Климатическая модель Марса также позволила ученым оценить возможное содержание кислорода в соленых растворах в последние 20 миллионов лет. Авторы статьи пишут, что из этих 20 миллионов в последние пять миллионов условия для достаточно высоких концентраций кислорода в воде на Марсе были особенно выгодными.

Как ранее информировал УНН, национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) приостановила выполнение научных операций марсоходом Opportunity через пылевую бурю.

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