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MIM-104 Patriot

NASA успішно випробувало реактор для місячної бази та дальніх польотів

Київ • УНН

 • 10590 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. NASA і Національне управління ядерної безпеки оголосили про успіх випробувань ядерної енергетичної установки Kilopower. Її пропонують використовувати для забезпечення енергією баз на Місяці, на Марсі, а також космічних апаратів для місій до околиць Сонячної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

NASA успішно випробувало реактор для місячної бази та дальніх польотів

Здебільшого для космічних місій як джерело енергії використовують сонячні панелі, але в разі місій до далеких від Сонця планет її може бути недостатньо. Тому на таких апаратах майже завжди застосовуються термоелектричні генератори. Однак потужність подібних реакторів зазвичай невелика, при цьому більшість працюють на дорогому плутонії, що змушує інженерів шукати інші рішення.

Наприкінці 2017 року NASA запустила проект Kilopower, в рамках якого передбачається створити прості та надійні ядерні установки. В якості палива в реакторах KRUSTY використовується збагачений уран (235U), а їх потужність, в залежності від модифікації, може становити від одного до десяти кіловат. У кожній установці — один циліндричний порожнистий паливний стрижень, стрижень-сповільнювач всередині нього і відбивач нейтронів з оксиду берилію зовні.

Для системи інженери NASA використовували двигун Стірлінга, в якому тепло від розпаду урану розширює робоче тіло, яке штовхає поршень, підключений до електричного генератора. Над реактором встановлені схожі на парасольку елементи системи охолодження.

Вчені провели кілька фаз випробувань на полігоні в штаті Невада, щоб довести, що установка дійсно здатна генерувати електроенергію, а система стабільна і безпечна. Kilopower за 28 годин здійснила повний цикл від запуску, набору потужності, стабільної роботи, зниження потужності та зупинки. Крім того, були програні сценарії з відмовою різних систем реактора, зокрема, руйнування теплових труб, зупинки двигунів. Всі тести показали, що система залишається керованою навіть в ситуації множинних відмов.

Як повідомляв УНН, для процедури переливання біологи зможуть редагувати кров.

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