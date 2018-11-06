Вчені допускають, що торік Сонячну систему відвідав зонд інопланетян

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Таємничий сигароподібний космічний об'єкт, помічений у нашій Сонячній системі минулого року, міг бути інопланетним космічним апаратом, відправленим дослідити Землю. Таку теорію, принаймні, запропонували астрономи з Гарвардського університету, передає УНН з посиланням на CNN.

Об'єкт, названий "Оумуамуа" (Oumuamua), що гавайською означає "посланець, що йде з далекого минулого", вперше був помічений у жовтні 2017 року телескопом Pan-STARRS 1 на Гаваях.

З моменту відкриття вчені не в змозі пояснити незвичайні особливості небесного тіла та його походження, присвоївши йому зрештою новий клас "міжзоряних об'єктів".

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Нова робота дослідників Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики припускає можливість того, що витягнутий темно-червоний об'єкт, довжина якого в 10 разів більша за ширину, а швидкість перевищує 315 тис. км/год, може мати "штучне походження".

"Оумуамуа" може бути повноцінним оперативним зондом, спеціально спрямованим до Землі позаземною цивілізацією ", - зазначається в роботі.

Теорія базується на "надмірному прискоренні" об'єкта, тобто його несподіваному збільшенні швидкості під час подорожі крізь Сонячну систему.

"Якщо розглядати штучне походження, одна з можливостей полягає в тому, що "Оумуамуа" - це світлове вітрило, що плаває в міжзоряному просторі як уламок передового технологічного обладнання", - писали автори статті, вказуючи, що об'єкт міг рухатися завдяки сонячній радіації.

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Робота, написана професором і головою кафедри астрономії Абрамом Лоебом, а також володарем наукової степені Шмуелем Баялем, у Гарвардському Смітсонівському центрі астрофізики, вказує, що схожі світлові вітрила вже існують на землі.

"Світлові вітрила з подібними розмірами були розроблені та побудовані нашою власною цивілізацією, включаючи проект IKAROS та" Starshot Initiative ". Технології світлового вітрила можуть бути використані для транспортування вантажів між планетами або між зірками", - зазначають науковці.

У роботі пара теоретизує, що висока швидкість об'єкта та його незвичайна траєкторія можуть бути результатом того, що він більше не працює.

Нагадаємо, Oumuamua, який прилетів з міжзоряного простору, є одним з найбільш продовгастих космічних об'єктів, відомих науці. Швидкість і траєкторія об'єкта, який виявили 19 жовтня, вказували на те, що він виник у планетній системі навколо іншої зірки.

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