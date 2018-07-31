Убийца пятерых сотрудников редакции Capital Gazette не признал вину

По данным телекомпании, обвиняемый отказался признавать себя виновным после того, как его первое появление в суде было отменено в связи с ходатайством его адвоката Билла Дэвиса. Отмечается, что вместе с защитником они также подали запрос об ускоренном рассмотрении дела в присутствии присяжных.

В субботу телеканал CNN сообщил, что Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам. По данным телеканала, генеральный прокурор Мэриленда Уэс Адамс обвинил его в пяти убийствах первой степени. Еще 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению на редакцию газеты и нарушению законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Как сообщал УНН, более 1 тысячи человек в США загрузили в сети чертежи для создания оружия на 3D-принтерах.