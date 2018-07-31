Вбивця п'ятьох співробітників редакції Capital Gazette не визнав провину

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Джеррод Уоррен Рамос, який відкрив 28 липня стрілянину в місті Аннаполіс (штат Меріленд) в приміщенні редакції Capital Gazette, де загинули п’ятеро співробітників, не визнав свою провину за пред’явленими звинуваченнями. Про це в понеділок повідомляє телекомпанія ABC з посиланням на судові документи, інформує УНН.

За даними телекомпанії, обвинувачений відмовився визнавати себе винним після того, як його перша поява в суді було скасована у зв’язку з клопотанням його адвоката Білла Девіса. Відзначається, що разом із захисником вони також подали запит про прискорений розгляд справи в присутності присяжних.

У суботу телеканал CNN повідомив, що Рамосу пред’явлені офіційні звинувачення по 23 пунктам. За даними телеканалу, генеральний прокурор Меріленда Уес Адамс звинуватив його в п’яти вбивствах першого ступеня. Ще 18 пунктів звинувачення відносяться до збройного нападу на редакцію газети і порушення законів в області контролю за обігом вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНН, більше 1 тисячі людей в США завантажили в мережі креслення для створення зброї на 3D-принтерах.

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