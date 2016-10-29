Убийц экс-депутата Винницкого облсовета приговорили к 12 и 15 годам заключения

Леонид Лабунец - ранее судимый за разбой и умышленное убийство, Владимир Реент - за грабеж, мошенничество, кражи и незаконное обращение с оружием.

По словам последнего, доказательств того, что он совершил очередное преступление, недостаточно, а найденный на месте преступления обрез к криминалу не причастен. Осужденный отказывался возмещать и моральный ущерб вдове Валерия Беленя.

Согласно приговору обвиняемые должны заплатить Натальи Белень по 100 тыс. грн каждый. По словам женщины, от обвиняемых она получила лишь 25 тыс.

Напомним, бывший депутат областного совета Валерий Белень погиб от рук преступников 3 марта 2014 в собственном доме.