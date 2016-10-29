Вбивць екс-депутата Вінницької облради засудили до 12 й 15 років за ґратами
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вінничани Леонід Лабунець і Володимир Реєнт, які фігурують у справі про вбивство екс-депутата Вінницької облради Валерія Беленя, засуджені до 12 та 15 років в’язниці, передає УНН-Центр з посиланням на офіційний веб-портал Судова влада України.
Леонід Лабунець — раніше судимий за розбій та умисне вбивство, Володимир Реєнт — за грабіж, шахрайство, крадіжки і незаконне поводження зі зброєю.
За словами останнього, доказів того, що він вчинив черговий злочин, недостатньо, а знайдений на місці злочину обріз до криміналу не причетний. Засуджений відмовлявся відшкодовувати і моральну шкоду вдові Валерія Беленя.
Згідно з вироком обвинувачені мають сплатити Наталії Белень по 100 тис. грн кожен. За словами жінки, від обвинувачених вона отримала лише 25 тис.
Нагадаємо, колишній депутат обласної ради Валерій Белень загинув від рук злочинців 3 березня 2014 року у власному будинку.