Убийство беременной в Днепропетровской области: злоумышленнику грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Днепропетровской области задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, которому грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Сообщается, что на поиски подозреваемого злоумышленника был ориентирован весь личный состав новомосковской полиции.
Также были задействованы военнослужащие местных воинских частей для проверки лесополос, расположенных вблизи дома погибшей.
По данным полиции, вчера, 5 мая, во время очередной проверки лесополосы подозреваемого разыскали и задержали. Ему грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, тело 31-летней женщины, которая находилась на последнем сроке беременности нашли в колодце рядом с собственным домом. Было начато расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, по подозрению в убийстве беременной женщины в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области разыскивали сожителя погибшей.