У колодязі мертвою знайшли жінку на останньому терміні вагітності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Новомосковкому районі Дніпропетровської області в колодязі знайшли тіло вагітної жінки. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, інформація про подію надійшла до поліції близько 13:00 29 квітня.
"У колодязі на території домоволодіння було виявлено труп 31-річної господарки з явними ознаками тілесних ушкоджень... На момент смерті жінка перебувала на останньому терміні вагітності", - йдеться в повідомленні.
Слідче відділення Новомосковського відділу поліції розпочало досудове розслідування.
Поліція вживає всі необхідні заходи, направлені на встановлення обставин злочину та затримання зловмисника.
"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за попередньою правовою кваліфікацією за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - прокоментували у ГУНП.
Відповідно до статті вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Нагадаємо, у місті Лисичанськ Луганської області вбиту жінку виявили під купою сміття у власній квартирі.