Вбивство вагітної на Дніпропетровщині: зловмиснику загрожує довічне ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві вагітної жінки, якому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що на пошуки підозрюваного зловмисника був орієнтований весь особовий склад новомосковської поліції.
Також були задіяні військовослужбовці місцевих військових частин для перевірки лісосмуг, розташованих поблизу будинку загиблої.
За даними поліції, вчора, 5 травня, під час чергової перевірки лісосмуги підозрюваного розшукали та затримали. Йому загрожує позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, тіло 31-річної жінки, яка перебувала на останньому терміні вагітності знайшли у колодязі поряд з власним будинком. Було розпочато розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, за підозрою у вбивстві вагітної жінки в одному з сіл Новомосковського району Дніпропетровської області розшукували співмешканця загиблої.