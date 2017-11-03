Убийство Самарского: полиция задержала подозреваемого и сообщила детали преступления

"Сегодня, в городе Северодонецке сотрудниками полиции, во время отработки территории города, возле дома № 28 по улице Центральной был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Полицией уже установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления", - написала Погукай.

По ее словам, следствием установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку.

"Владелец квартиры нанес гостю телесные повреждения от которых тот скончался. Чтобы избавиться тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и личным автомобилем вывез и оставил тело возле дома № 28 по пр. Центральном м. Северодонецк", - уточнила Погукай.

По ее словам, преступление квалифицировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета Самарского. По данному факту открыли производство по факту "умышленное убийство" .

Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.