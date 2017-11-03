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Вбивство Самарського: поліція затримала підозрюваного і повідомила деталі злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві радника міського голови Сєвєродонецького міської ради, депутата Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник Відділу комунікації поліції у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.

"Сьогодні, у місті Сєвєродонецьку співробітниками поліції, під час відпрацювання території міста, біля будинку № 28 по вулиці Центральній був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцією вже встановлено та затримано особу, яка підозрюється у скоєні злочину", - написала Погукай.

За її словами, слідством встановлено, що в одній з квартир будинку по вул. Першотравневій між гостем та 27-річним власником квартири стався конфлікт, який переріс у бійку.

"Власник помешкання наніс гостю тілесні ушкодження від яких той помер. Аби позбавитись тіла, зловмисник витягнув потерпілого з квартири та власним автомобілем вивіз і залишив тіло біля будинку № 28 по пр. Центральному м. Сєвєродонецька“, - уточнила Погукай.

За її словами, злочин кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України “Умисне вбивство”.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради Самарського. За цим фактом відкрили провадження за фактом "умисне вбивство".

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.

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