Убийство младенца в Ровно: мать проходила лечение в психоневрологической больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За месяц до убийства мать, которая зарезала свою одномесячную дочь, проходила лечение в психоневрологической больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации полученной из собственных источников, женщина проходила лечение по диагнозу "менингоэнцефалит" в феврале 2019 года. В этот же период она родила ребенка,
Как сообщал УНН, в Ровно 21-летняя мать ударом ножа в шею убила одномесячную дочь.
По данным полиции, женщина приехала в Ровно получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери.
Напомним, в Луганской области в городе Рубежное на помойке в коробке от обуви нашли труп мертвого новорожденного ребенка.