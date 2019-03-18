Убийство младенца в Ровно: мать проходила лечение в психоневрологической больнице

По информации полученной из собственных источников, женщина проходила лечение по диагнозу "менингоэнцефалит" в феврале 2019 года. В этот же период она родила ребенка,

Как сообщал УНН, в Ровно 21-летняя мать ударом ножа в шею убила одномесячную дочь.

По данным полиции, женщина приехала в Ровно получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери.



Напомним, в Луганской области в городе Рубежное на помойке в коробке от обуви нашли труп мертвого новорожденного ребенка.