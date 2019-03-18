Вбивство немовляти у Рівному: мати проходила лікування у психоневрологічній лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За місяць до вбивства мати, яка зарізала свою одномісячну доньку, проходила лікування у психоневрологічній лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За інформацію отриманою з власних джерел, жінка проходила лікування за діагнозом "менінгоенцефаліт" у лютому 2019 року. У цей же період вона народила дитину,
Як повідомляв УНН, у Рівному 21-річна мати ударом ножа в шию вбила одномісячну доньку.
За даними поліції, жінка приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.
Нагадаємо, на Луганщині у місті Рубіжне на смітнику в коробці від взуття знайшли труп мертвої новонародженої дитини.