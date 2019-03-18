В Рівному жінка зарізала свою місячну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, у Рівному 21-річна мати зарізала власну місячну доньку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
“Поліцейські першопочатково з’ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, що нанесла 21-річна уродженка Запоріжжя, яка її народила, і, за попередньою інформацією, перебуває на психіатричному обліку”, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, жінка приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції.
Нагадаємо, на Луганщині у місті Рубіжне на смітнику в коробці від взуття знайшли труп мертвої новонародженої дитини.